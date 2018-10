Matt Duchene de retour au Colorado

Échangé de l’Avalanche du Colorado aux Sénateurs d’Ottawa il y a presqu'un an, Matt Duchene pourra clore pour de bon un chapitre de sa vie vendredi lorsqu’il visitera pour une première fois le Pepsi Center dans l'équipe adverse.

Ayant disputé huit saisons dans l’uniforme de l’Avalanche, Duchene a déjà affronté ses anciens coéquipiers à deux reprises lors de la dernière campagne. Les deux rencontres ont toutefois été disputées en Suède.

«Ce n’est pas la première fois que je vais affronter ces gars, mais ce sera la première fois que je serai de retour dans cet édifice, a expliqué Duchene au site officiel de la Ligue nationale. Il y aura beaucoup d’émotion. Ce sera très étrange.»

«J’ai aimé jouer devant ces partisans et porter les couleurs de l'Avalanche. C’était un rêve devenu réalité de jouer pour mon équipe favorite. Ce sera amusant d’y retourner. Il y aura de la nervosité, mais quand je sauterai sur la glace et que je jouerai au hockey, ça devrait devenir plus facile.»

Hué?

Après avoir connu une saison difficile en 2016-2017, ne récoltant que 41 points en 77 parties, plusieurs rumeurs ont émané à propos d’une éventuelle transaction. Lors de la saison morte, Duchene n’a pas calmé le jeu en s’absentant d’un entraînement non officiel et du tournoi de golf de l’équipe.

Pour ces raisons, il s’attend à être hué lorsqu’il sautera sur la glace.

«Les gens doivent comprendre, a-t-il dit. J’ai tout donné quand j’étais avec l’Avalanche. Si j’avais juste joué mes deux ans [restants à son contrat] sans rien dire, le retour aurait été différent. Et c’est quelque chose dont j’ai discuté avec [le directeur général] Joe Sakic. J’ai dit : "je ne veux pas partir et vous laisser les mains vides."»

«Quand j’ai quitté, je voulais redevenir moi-même. C’était seulement l’une de ces situations où j’avais besoin d’un changement.»

Rappelons que l’Avalanche a obtenu l’espoir Shane Bowers, le gardien Andrew Hammond, un choix de premier et un autre de troisième tour dans une transaction à trois équipes qui impliquait également les Predators de Nashville.

«Quand un joueur demande une transaction, il est le méchant. Mais c’est un processus pour les deux clans et je pense que Joe savait que c’était probablement préférable pour moi de passer à autre chose. Je le remercie pour ça.»