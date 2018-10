Montréal championne de la croissance des investissements étrangers

Montréal est la métropole nord-américaine qui a connu la croissance la plus forte en matière d’investissements étrangers l’an dernier, mais les projets qu’elle attire créent moins d’emplois qu’ailleurs.

La région montréalaise est celle qui a le plus progressé en Amérique du Nord dans le classement annuel de l’investissement direct étranger de la firme Wavteq, associée au journal anglais Financial Times.

Montréal occupe également la première place nord-américaine pour ce qui est de la valeur des investissements en immobilisations provenant d’entreprises étrangères en proportion de la taille de son économie, devant Toronto et New York. À l’échelle mondiale, la ville occupe le 17e rang, derrière des poids lourds comme Singapour, Bangalore, Hong Kong et Londres.

Selon Montréal International, les investissements étrangers en immobilisations ont plus que doublé en 2017 pour atteindre 878 millions $.

Loin au classement global

Au palmarès cumulatif, qui prend aussi en compte le nombre de projets et les emplois créés, Montréal fait toutefois moins bonne figure, étant recalée au 32e rang mondial.

La métropole québécoise est pénalisée par le nombre relativement peu élevé d’emplois que créent les projets d’investissements étrangers par rapport à sa population. Trente-trois villes réussissent mieux qu’elle à cet égard, dont Bucarest, Dublin, Barcelone, Paris et Toronto.

Emplois de qualité

« Nous n’avons pas d’objectif spécifique lié au volume d’emplois créés. Nous avons plutôt un critère qui mesure la qualité des emplois créés en fonction de leur salaire moyen », reconnaît Christian Bernard, économiste en chef de l’organisme Montréal International.

« Il faut regarder beaucoup plus la qualité des emplois créés plutôt que leur nombre, compte tenu de notre situation démographique et du fait que notre taux de chômage a atteint un creux historique au cours des derniers mois », soutient-il.

Montréal International souligne néanmoins que les projets étrangers annoncés l’an dernier doivent créer 5233 emplois, soit 62 % de plus qu’en 2016.

Les cinq plus importants investissements étrangers