Ne faites plus d’enfants!

Vous connaissez l’expression « si j’aurais su, j’aurais pas venu », rendue célèbre par Petit Gibus dans La Guerre des boutons ? Josée Blanchette, du Devoir, et chroniqueuse à ICI Radio-Canada Première, offrait cette semaine cette pensée au patrimoine de l’humanité : « Si j’avais su, j’en aurais pas eu. »

Un de ses penseurs les plus célèbres, l’économiste marxiste (pur hasard !) français Serge Latouche, propose même un « moratoire sur l’innovation technologique » alors que la réduction des gaz à effet de serre actuelle est attribuable à l’innovation.

Que dire de l’impact sur la santé et la longévité ? C’est grâce à la croissance si nous vivons mieux et plus longtemps.