Phil Roy offre une fin de tournée à rabais

La fin de la tournée de Phil Roy pour son acclamé spectacle Monsieur sera présentée à rabais. Afin d'inciter plus de jeunes à se déplacer en salle, l'humoriste a décidé de réduire le prix de ses billets de 25 % lors de chacune des 25 dernières représentations qui s'étireront jusqu'à la Saint-Valentin.

«Comme une partie de ma clientèle est plus jeune que la moyenne, j’avais souvent le commentaire qu’ils m’aiment ben gros, mais qu’ils n’ont pas d’argent pour venir me voir, et je le comprends parfaitement. C’est un beau luxe d’aller voir un show. Je voulais depuis longtemps rendre mon spectacle plus accessible...», a laissé savoir, dans un communiqué, celui qui prépare son premier talk show à V.

Des rendez-vous de Phil Roy avec son public ont été ajoutés à Québec le 9 janvier (Salle Albert-Rousseau) et Montréal le 14 février (Cinquième salle de la Place des Arts). Toutes les dates se trouvent à l'adresse philroy.ca.

Cet été, l'humoriste a reçu un billet platine grâce à la vente de 100 000 billets de son one man show «Monsieur» qui lui a aussi permis de mettre la main sur l'Olivier de la découverte de l'année en 2016.