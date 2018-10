Plus sombre et plus sexy

Quand Midnight, Texas reviendra en ondes ce vendredi soir, vous verrez François Arnaud se promener en boxer et bottes de cowboy en pleine rue. Pourquoi ? Parce que NBC veut rendre sa série « plus sexy, plus sombre et plus grivoise ».

C’est précisément le mandat qu’ont reçu Nicole Snyder et Eric Charmelo, les nouveaux producteurs exécutifs du drame surnaturel, mieux connus pour leur travail dans Supernatural, un populaire feuilleton du réseau CW. Ont-ils relevé le défi ? Ça reste à voir. Une chose est sûre : les premières images rendues publiques laissent certainement présager une suite plus « aguichante ». Après, il s’agit d’une série inspirée d’une trilogie de best-sellers de Charlaine Harris, l’auteure des romans qui ont inspiré True Blood, une série reconnue pour son côté salace particulièrement développé.

La nouvelle affiche publicitaire montre également les personnages principaux se prélasser dans un lit garni de draps en velours rouges. On est loin du poster plus « innocent » de 2017, qui donnait l’impression d’une série familiale.

La machine NBC

NBC semble caresser beaucoup d’espoir avec Midnight, Texas. Après une première saison de 10 épisodes diffusée de juillet à septembre 2017 et regardée par 4,5 millions d’Américains, la série a hérité du créneau automne-hiver, une période de plus grande écoute. Cette « promotion » a d’ailleurs été accompagnée d’une importante tournée médiatique durant laquelle François Arnaud (J’ai tué ma mère, Yamaska) et ses partenaires de jeu ont notamment participé aux Comic-Con de San Diego et New York.

Et depuis cet été, NBC offre la première saison en rattrapage sur son site internet, histoire d’attirer de nouveaux téléspectateurs.

Possession dangereuse

La première saison de Midnight, Texas s’était terminée avec l’anéantissement du démon Colconnar. La seconde démarrera avec l’ouverture d’un hôtel hanté au centre-ville de Midnight. Mais au-delà des apparitions de fantômes qui s’ensuivront, l’accent sera mis sur Manfred, le personnage de médium interprété par François Arnaud, apparemment possédé par quelque chose de très dangereux. Rappelons qu’au dernier épisode, il s’était sacrifié en « avalant » six démons pour stopper l’apocalypse.

Ce geste héroïque commence toutefois à affecter son subconscient bourré d’envies meurtrières.

En entrevue à TV Insider, Nicole Snyder et Eric Charmelo ont indiqué que cette suite prendra une tournure incroyablement noire autour du huitième épisode. Les producteurs ont toutefois précisé qu’ils avaient prévu plusieurs moments d’humour pour contrebalancer les choses.

►Midnight, Texas reprend l’antenne de NBC ce vendredi soir à 21 h.