Pointe-aux-Outardes: une carcasse de baleine qui fait jaser

POINTE-AUX-OUTARDES | Une carcasse de baleine qui s’est échouée sur les berges du Parc Nature de Pointe-aux-Outardes à la fin septembre continue de faire jaser.

La direction de cet attrait touristique de la Côte-Nord craint même que la carcasse gâche la prochaine saison si elle demeure en place.

Le petit rorqual, qui mesure tout de même huit mètres, s’est échoué sur les berges du parc le 22 septembre dernier, tout près du poste d’accueil. Ce n’est pas la première fois que l’attraction touristique doit composer avec une baleine échouée. Un béluga avait été enterré l’an dernier dans les marais salés faute de pouvoir le déplacer.

Mais cette fois-ci, c’est différent. La longue batture de 4 kilomètres et l’érosion des berges ne permettent pas à la machinerie d’accéder ni par mer ni par la terre à la baleine échouée.

«Présentement, ce sont des impacts positifs, on peut faire de la sensibilisation avec cette baleine. Mais l’été prochain, avec les odeurs et la chaleur, considérant qu’elle est sur la plage et que des gens viennent se baigner ici, ça peut être très négatif pour le Parc Nature», a dit la coordonnatrice aux communications, Évelyne Roy.

Aucune nécropsie ne sera effectuée sur la carcasse parce que la population de petit rorqual n’est pas en danger.