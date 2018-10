Postes Canada: les employés de Sherbrooke en grève

OTTAWA - Alors que la grève tournante des employés de Postes Canada se poursuit à Calgary et Kelowna, les employés syndiqués de Sherbrooke se sont joints au mouvement, tôt jeudi matin.

Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a annoncé dans un communiqué que ces 300 membres de la section locale de Sherbrooke ont débrayé, à 4 h.

Il n’y aura donc pas de livraison ni de ramassage de courrier ou de colis dans les zones touchées par cette grève.

Le STTP a également fait savoir que la grève se poursuivait à Kelowna et Calgary, tandis qu’elle a pris fin dans la grande région de Toronto à minuit.

«Nos membres préfèreraient être au travail plutôt que sur la ligne de piquetage, mais Postes Canada ne nous laisse pas le choix», a déclaré Mike Palecek, président national du STTP, dans un communiqué. «Postes Canada doit se présenter à la table de négociation et accepter de discuter des questions importantes, comme la santé et la sécurité, l'égalité pour les FFRS et la fin du travail précaire.»

Médiation

Mercredi, Ottawa a nommé un médiateur spécial pour aider les deux parties à conclure une entente. Il s’agit de Morton Mitchnick, un arbitre et médiateur principal qui a déjà été président de la Commission des relations de travail de l’Ontario. «Le gouvernement croit au processus de négociation collective. Nous faisons tout en notre possible pour aider les parties à conclure rapidement une entente qui satisfait tout le monde», a ajouté dans un communiqué la ministre du Travail, Patty Hajdu.

Lundi, le syndicat avait amorcé ses grèves tournantes avec des débrayages dans les villes d'Halifax, Windsor, Edmonton et Victoria.

Plusieurs points de discorde existent toujours entre les deux parties, notamment en matière de sécurité d'emploi, sur les heures supplémentaires obligatoires, sur la surcharge de travail, sur l'importance grandissante des colis et sur l'équité entre les facteurs travaillant en milieu urbain et ceux évoluant en milieu rural.