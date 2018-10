[Quiz] Découvre lequel de tes «crushes» Netflix est ton âme sœur

Quiz

Peter Kazinsky

Jughead Jones

Clay Jensen

Steve Harrington

Samuel Garcia

Reggie Mantle

Ton âme soeur est Peter Kavinsky de To All the Boys I've Loved Before! Chanceuse, il a tout ce qu'on veut chez un partenaire. Sportif, attentionné, beau comme un coeur, tout y est! Dans une même journée, il va te complimenter, remporter son match de football, te laisser une déclaration d'amour dans ton casier, avoir A+ en math, puis rencontrer ta famille et les conquérir. On l'adore!

Ton âme soeur est Jughead de Riverdale! Tu aimes les artistes et les garçons un peu tourmentés. Vous vous entendez bien parce que tous les deux vous préférez passer une soirée tranquille à lire, parler, écrire ou regarder un film d'art, plutôt que de sortir dans un bar. Vous êtes des vieilles âmes, sages et matures. C'est pour ça que ça marche!

Ton âme soeur est Clay de 13 Reasons Why! Il est à la fois sensible, drôle et compatissant. C'est le classique «boy next door», il passe un peu inaperçu au départ, mais quand on le remarque, on découvre toutes ses qualités cachées! Il a plein de passions et de talents, mais le plus important, c'est qu'il est extrêmement fidèle et loyal. Tu pourras toujours compter sur lui.

Ton âme soeur est Steve Harrington de Stranger Things! Il peut avoir l'air d'un «bad boy» sans substance, mais derrière sa chevelure de feu et ses sneakers, il est le plus gentil du monde. Il n'hésite jamais à défendre les plus faibles ou utiliser son statut de garçon «cool» à l'école pour faire le bien. Il peut être un peu jaloux, mais c'est parce qu'il n'en revient juste pas la chance qu'il a d'être avec toi!

Ton âme soeur est Samuel de Elite! Il est plutôt discret, mais c'est ce qui fait sa grande force. Il ferait tout, mais TOUT pour toi. Le bonheur des gens qu'il aime passe avant tout, même parfois avant son bien-être. Il est très attachant par sa gentillesse, sa bonté et son côté timide. Une fois que tu auras percé la carapace, il sera fidèle et dévoué pour toujours!

Ton âme soeur est Reggie de Riverdale! Tu aimes les garçons grands, musclés, sportifs, qui ne passent pas par quatre chemins. Pour toi, le romantisme et la galanterie ce n'est pas une priorité. Tu préfères quelqu'un de direct et honnête, quelqu'un de fier qui ne cachera jamais ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. S’il est content, tu le sais. S’il est fâché, tu le sais aussi! C'est simple, mais efficace.

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/546e94de-cf86-4ec8-8237-325b82150b1b_Noah.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/58d7f450-771f-4f20-9df4-ffb55762c97b_Jughead.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/e0c8e1ba-355d-4ad5-a2a4-a768c7926c94_Clay.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/e00887a0-614f-440e-a5e5-d54b97d9b8cd_Steve.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/2b4d89ba-816e-43da-b7f5-57e878f09144_42657910_295777681017003_7322602604844637579_n.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/62aa8ae7-624b-4440-923d-41b964b173ef_Reggie.jpg