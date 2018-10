«Rien qu's'une gosse»: dernière poignée de supplémentaires pour Dominic Paquet

L'humoriste Dominic Paquet étirera la tournée de son spectacle Rien qu's'une gosse de quelques mois. Une poignée de représentations ont été ajoutées l'an prochain, de la mi-janvier à la mi-mars.

Ces huit supplémentaires prévues à Brossard, Québec, St-Eustache, Montréal et Magog seront les dernières pour le spectacle que Dominic Paquet a commencé à présenter il y a quatre ans et dont plus de 200 000 billets ont trouvé preneurs. À la fin de cette aventure, Rien qu's'une gosse aura été offert à 340 reprises.

Il s'agit de la proposition scénique la plus populaire de l'humoriste, sa troisième en carrière. Elle faisait suite à Paquet voit le jour.

Très actif à la télé, Dominic Paquet s'amuse entre autres devant les caméras de Mets-y le Paquet à V – qui aura droit à une deuxième saison cet hiver, Les magnifiques à Radio-Canada, Conseils de famille à Télé-Québec et «Max et Livia» sur les ondes de VRAK.

Pour connaître toutes les dates ajoutées à l'horaire de l'humoriste et se procurer des billets, on se rend au dominicpaquet.com.