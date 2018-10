Rupture pour Anick Dumontet et son chum croque-mort

Anick Dumontet a dévoilé au magazine 7 Jours qu'elle n'était plus avec son amoureux Éric, un entrepreneur en pompes funèbres.

L’animatrice avait révélé au Journal, en juin dernier, comment ils s’étaient rencontrés.

«Éric s’occupait de remplir les sièges pendant le Gala Artis depuis 12 ans. Je pensais vraiment qu’il était régisseur de plateau, parce que je le voyais toujours. Puis, l’été dernier, on s’est croisés sur une terrasse. Je lui ai demandé sur quelle émission il travaillait et il m’a répondu qu’il était propriétaire de salons funéraires. Je ne me serais jamais attendue à ça!»

En entrevue avec le magazine 7 Jours, Anick Dumontet s’est confiée sur sa rupture.

«On s’aimait bien, mais on s’est aperçus que ce n’était pas suffisant. Ce n’était pas le grand amour. On s’est quittés il y a environ deux mois et je suis très bien seule en ce moment. J’apprivoise à nouveau le célibat, et ça me plaît.»

Lisez tous les détails dans le magazine 7 Jours en kiosque dès jeudi.