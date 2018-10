Salle de l’OSM et PPP : un fiasco impérial

Un cas patent de PPP : la salle de l’OSM

Oui, en pleine (autre) période libérale de coupures dans les services publics essentiels, le PLQ de Jean Charest a été heureux d’annoncer en grande pompe ceci en 2006 : « L’OSM aura sa salle de concert. Construite (en PPP) au coût de 100 millions, la nouvelle salle comptera entre 1800 et 2200 places » (Le Devoir, 24 juin 2006). Pour le PLQ, une salle pour l’Orchestre symphonique de Montréal destinée à une minorité d’adaptes élitistes prime sur les programmes sociaux. Et madame Jérôme-Forget qui publiait cette opinion dans Le Devoir du 18 juin 2007 : « Entre les intérêts particuliers et le bien collectif ». Autrement dit, entre les intérêts particuliers que sont les amateurs de l’OSM et le bien collectif représenté par les services publics, le PLQ a toujours priorisé les intérêts particuliers de la caste supérieure : « La salle de l’OSM, “une priorité pour nous” — Jean Charest » (La Presse, 27 avril 2007). Une priorité pour le PLQ et les copains s’entend, mais pas pantoute pour la population. Continuez à attendre 20 heures à l’urgence, à ne pas avoir de médecin de famille et à attendre 4 ans pour voir un spécialiste (dermatologue) même si vous avez un cancer de la peau.

Pendant que le PLQ de Charest vargeait joyeusement dans nos services et tarifiait dans nos programmes sociaux, au nom du dogme patronal de l’utilisateur-payeur, de l’atteinte du déficit zéro et de la diminution de la dette publique, il faisait de la salle de l’OSM une priorité. Pourtant, c’est un fait fondé sur des vrais chiffres et non des prétentions et des fantasmes. La salle de l’OSM n’était pas une urgence. L’Orchestre symphonique était déjà très bien logé à la Place des Arts.

Une petite bébelle de 300 millions $ en fonds publics pour le plaisir d’une minorité issue du grand monde. Pourquoi ne pas appliquer le principe de l’utilisateur-payeur aux usagers de la grosse salle de l’OSM? Augmenter la dette publique pour les fans de l’OSM c’est correct, mais pas pour nos programmes sociaux considérés comme des dépenses d’épicerie. Dire que le PLQ et le patronat voient en l’affaire en PPP de la salle de l’OSM un succès retentissant.

Les beaux postulats des PPP s’envolent

C’est pas comme ça que le PLQ et le patronat nous ont pourtant présenté la patente : « Nouvelle salle de l’OSM : le budget du PPP explose » (Le Devoir, 4 juillet 2008). C’était censé coûter en fonds publics 100 millions $, tel que prévu en 2006, c’était rendu à 266 millions deux ans plus tard. Ça donne des petits extras de 166 millions $ ou une hausse « imprévue » de 166 %. Avec les PPP, c’est « pas d’extras » et « pas de risque pour l’État et les contribuables » que les fanatiques prétendaient toujours. Mais qui va payer pour les petits ajouts de 166 millions $ selon vous? Oui, l’État, c’est-à-dire nous les contribuables. Dans les cas de PPP, il ne faut pas se fier à la supériorité postulée du privé sur le public, pas seulement dans les PPP, mais dans tout.

Et les coûts ont continué à augmenter à plus de 266 millions $. Alors la cartésienne ministre libérale des Finances de l’époque avait trouvé une solution originale pour qu’il n’y ait plus de dépassement de coûts : « Le budget de construction de la salle de l’OSM n’a plus de plafond » (Le Journal de Montréal, 26 octobre 2008). Il fallait simplement y penser : plus de plafond, plus de dépassement de coûts, plus d’extras et plus de risques.

Et un autre cadeau à l’OSM pendant que le PLQ coupait dans les centres d’aide aux itinérants, aux personnes âgées, aux handicapés, etc. : « Un beau cadeau pour l’OSM. L’État payera le loyer de la salle à SNC-Lavalin (qui a obtenu le contrat en PPP) » (Le Devoir, 30 juin 2006). Tiens, pour venir en aide aux compagnies privées qui ont obtenu des contrats de l’État en PPP (comme les autoroutes 25 et 30), il se trouve que Monique Jérôme-Forget a décidé que : « Nouvelle salle de concert de l’OSM. Un PPP moins risqué... pour le secteur privé. Québec consent à verser au consortium choisi (SNC-Lavalin) le tiers du coût estimé de construction dès la fin des travaux » (Le Devoir, 12 février 2009). C’était ça tout craché le PLQ, de bûcher dans les programmes sociaux afin de saupoudrer de fonds publics pigés dans les poches de contribuables, les riches affairistes. C’est à voir maintenant avec l’équipe de Legault, composée d’affairistes, car les risques transférés au privé, faites-moi rire! Comme si le privé accepterait les risques.

Même si c’est l’État qui a assumé les risques, qui a pris à sa charge les extras et a versé en prime le tiers des coûts de construction de la salle de l’OSM à la fin des travaux, ce qui fut un fiasco financier pour les payeurs de taxes, ce PPP fut tout un succès retentissant pour le promoteur, car en 2014 il l’a vendu à gros profit : « SNC-Lavalin vend la salle de l’OSM à l’Industrielle Alliance (compagnie d’assurances) pour une somme de 77.6 millions » (Le Journal de Montréal, 3 octobre 2014). Vraiment déprimant de se faire exploiter comme ça par nos propres gouvernements. L’Industrielle Alliance justement, la compagnie qui a embauché comme vice-président l’ex-ministre libéral du Développement économique, Clément Gignac, qui raffolait des PPP et de la sous-traitance. Est-ce lui qui a suggéré cette acquisition, alors qu’il en savait beaucoup sur ça? Un placement très rentable et sans risque.

Mon habituel mot de la fin pour rire

Au moins, comptons-nous chanceux d’avoir eu l’ex-présidente de la Fédération des chambres de commerce du Québec, madame Françoise Bertrand, pour nous faire rire un brin, comme lorsqu’elle a donné l’exemple de la salle de l’OSM afin de vanter les mérites des PPP du patronat dans son opinion publiée dans Le Devoir du 28 juillet 2009 intitulée : « Des PPP qui fonctionnent bien ». On pourrait lui poser la question : qui fonctionne bien pour qui?