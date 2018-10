Stéphane Wrembel a composé une valse pour Woody Allen

Le jazz manouche est souvent associé à la rapidité d’exécution. Stéphane Wrembel brise ce cliché avec ses compositions et ses réinterprétations de la musique de Django Reinhardt.

Stéphane Wrembel

Guitariste Le guitariste français, qui vit à New York et dont la musique a été utilisée dans deux films de Woody Allen, en fera la démonstration demain, avec sa formation, à la salle Octave-Crémazie du Grand Théâtre de Québec.

Le musicien, qui a neuf albums studio à son actif, en a lancé trois où il interprète, à sa façon, la musique de Django Reinhardt. Le quatrième volet de Django Experiment sera lancé le 23 janvier 2019, jour de naissance du père fondateur du jazz manouche, décédé à l’âge de 43 ans.

« Le jazz manouche est un des aspects de Django Reinhardt, mais ce n’est pas que ça. Django Reinhardt était un impressionniste. Il vient de Debussy et de Ravel, et il s’inscrit dans le mouvement impressionniste français. Il a une vraie dimension de compositeur classique », a-t-il indiqué, lors d’un entretien.

Son rêve se réalise

Rêvant de devenir guitariste professionnel, le jeune Parisien, qui avait David Gilmour de Pink Floyd comme idole, se devait d’ouvrir ses horizons et c’est ce qui l’a amené à étudier la musique de Django Reinhardt.

« Django, c’est un monument qu’on ne peut pas éviter. Il est à la guitare ce que Bach était au piano. C’est mon maître, et mon but, en reprenant sa musique, était de ne pas rester enfermé dans les clichés associés au jazz manouche. J’essaie de lui rendre hommage sans le copier et en étant dans notre temps », a-t-il expliqué.

Deux des compositions du musicien se sont retrouvées dans deux longs-métrages de Woody Allen. La pièce Big Brother est présente dans le film Vicky Cristina Barcelona.

« Son équipe a découvert cette pièce et la coproductrice Helen Robins a communiqué avec moi pour me demander la permission de l’utiliser. Elle m’a ensuite rappelé pour me proposer d’écrire une valse pour le film Midnight in Paris. J’ai composé la pièce Bistro Fada, et elle a été retenue. C’est une grande fierté et un honneur d’avoir vu mes chansons être retenues par Woody Allen », a-t-il raconté.

Stéphane Wrembel a même failli se retrouver dans le film Magic in the Moonlight du célèbre réalisateur new-yorkais.