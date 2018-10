Treize pays appellent à une réforme urgente de l’OMC

OTTAWA | Les ministres du Commerce de treize pays des cinq continents ont plaidé jeudi à Ottawa pour une réforme urgente de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) face à une «situation (qui) n’est plus viable», entre montée du protectionnisme et règles inadaptées.

«Nous sommes profondément préoccupés par les récents développements dans le domaine du commerce international, et en particulier par la montée du protectionnisme, qui a des conséquences néfastes pour l’OMC et qui met en péril l’ensemble du système commercial multilatéral», déclarent les ministres du Commerce de l’Australie, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Corée du Sud, du Japon, du Kenya, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de Singapour, de la Suisse et de l’Union européenne.

Le gouvernement canadien de Justin Trudeau avait convié ces pays à deux jours de réflexion afin d’«identifier des moyens concrets pour améliorer l’OMC à court, moyen et long terme», selon une source officielle.

De plus en plus de pays, notamment européens, ainsi que le Canada et les États-Unis estiment que l’OMC ne répond pas de manière appropriée aux distorsions commerciales causées en particulier par la Chine, accusée de subventionner massivement son économie.

Le manque de réformes des règles du commerce international nourrit les tensions au risque de saper la croissance de l’économie mondiale et le recul de la pauvreté, ont mis en garde en garde l’OMC, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale dans un rapport conjoint publié le 30 septembre.

Au terme de deux jours de rencontre, les treize pays ont donc reconnu dans une déclaration commune que «les tensions commerciales croissantes (étaient) liées à des changements majeurs dans le contexte commercial mondial», avec en ligne de mire le repli protectionniste des États-Unis.

Se disant «déterminés à prendre des mesures rapides et concertées pour relever ces défis sans précédent et rétablir la confiance», les participants de la rencontre d’Ottawa ont identifié trois domaines exigeant «un examen urgent».

«Premièrement, nous insistons sur le fait que le système de règlement des différends est une pierre d’assise de l’OMC», notent-ils alors que les États-Unis ont refusé la nomination de nouveaux juges à son Organe de règlement des différends (ORD), ce qui présente «un risque pour le système de l’OMC dans son ensemble».

Si ce blocage persistait, la cour arbitrale pourrait se retrouver paralysée fin 2019.

«Deuxièmement, il faut redynamiser le mécanisme de négociation de l’OMC», indique la déclaration conjointe, estimant que les règles de l’OMC devaient «être mises à jour pour mieux tenir compte des réalités du XXIe siècle» comme le développement durable. Sans nommer la Chine, le texte souligne «la nécessité de remédier aux distorsions du marché attribuables aux subventions et autres instruments».

«Troisièmement, nous devrions renforcer le suivi et la transparence des politiques commerciales des membres de l’OMC», relèvent les treize qui doivent se retrouver en janvier 2019.