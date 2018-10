Un hymne pour une mégalopole

Steve Barakatt vient de réaliser le plus grand projet de sa carrière. Il a composé le slogan musical d’une gigantesque mégalopole de Corée du Sud en construction et qui aura cinq fois la taille de Manhattan.

Le pianiste de Québec, populaire en Asie, a été mandaté par le gouvernement de la Corée du Sud pour écrire l’hymne One More Heart, One More Dream, dévoilé le 8 septembre dernier, lors d’un concert du musicien à Séoul.

« C’est une superbe aventure. C’est, sans aucun doute, le plus gros et un des plus beaux projets de toute ma carrière », a lancé le musicien, lors d’un entretien.

Présent en Asie, avec sa musique, depuis une vingtaine d’années, Steve Barakatt, qui a vendu cinq millions d’albums dans le monde, a été approché par l’Agence coréenne pour le développement et les investissements de Saemangeum afin de promouvoir le développement de cette future mégalopole.

Saemangeum est un projet multifonctionnel de type Live, Work and Play, qui réunit du résidentiel, du tourisme, de l’agriculture bio, de l’éco-environnement, des industries et un volet international.

« On veut y avoir autant de touristes pour du divertissement que des compagnies qui vont venir s’y établir. C’est un projet qui donne une bonne idée de ce qui se passe, côté développement, en Asie. »

Il a fallu, pour lancer ce projet, construire une digue de 33 km, la plus longue au monde, afin de faire baisser le niveau de l’eau, pour gagner du territoire et construire sur du solide.

Massif et colossal

Photo courtoisie La ville de Saemangeum est un immense projet qui va se développer au cours des 30 et 40 prochaines années. « Ils sont en train de construire des ponts pour relier les différentes îles et les infrastructures. C’est un projet de construction massif et colossal. Une ville, ça ne finit jamais », a fait remarquer le pianiste.

Cette pièce a été enregistrée avec les 75 musiciens du Korean Pops Orchestra, et avec le batteur Steve Pruitt et Aram Lee au daegeum, un instrument traditionnel coréen qui s’apparente à la flûte.

« Je voulais, avec cet hymne, créer un pont entre la musique symphonique et la musique traditionnelle coréenne. Je n’avais jamais eu la chance de travailler cet aspect, malgré toutes mes collaborations avec des artistes coréens », a fait remarquer Steve Barakatt.

Un documentaire de 40 minutes, qui raconte le processus de création de cette œuvre, a été tourné et diffusé sur plusieurs réseaux de télé en Corée du Sud.

Photo courtoisie Le concert qu’il a donné, où il a lancé cette œuvre et interprété, aussi, l’hymne qu’il a composé pour le Château Frontenac, a été diffusé mercredi sur les ondes de la télévision nationale KBS en Corée du Sud.

One More Heart, One More Dream (Un cœur de plus, un rêve de plus) est le huitième hymne écrit par Steve Barakatt. Il en a fait une spécialité.

« Un hymne, c’est une histoire concrète et réelle d’un peuple, ou d’une histoire quelconque ou d’un édifice, comme j’ai fait pour le Château Frontenac. C’est quelque chose qui me fascine », a-t-il indiqué.

Le musicien précise qu’il va y en avoir d’autres.

« Je travaille sur des mégaprojets en Europe et qui sont d’un autre niveau », a-t-il laissé tomber, sans en dire plus.