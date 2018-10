Un populaire vulgarisateur scientifique donne un cours de CO2 101 à Maxime Bernier

Qu’est-ce que le gaz carbonique? Que sont les gaz à effet de serre? Le vulgarisateur Martin Carli a offert un petit cours de CO2 101 à Maxime Bernier, jeudi matin, sur les ondes de QUB radio.

Le député beauceron a affirmé, mercredi, que le «le CO2 n'est pas plus de la pollution que la nourriture» et qu'il «nourrit les plantes».

On peut débattre de l’impact de trop de CO2 dans l’atmosphère sur le climat. Ça ne fait pas du CO2 de la «pollution».



Le CO2 est essentiel pour la vie sur terre.



Vendre une taxe carbone comme un moyen d’éliminer la pollution est de la manipulation.



Mensonge libéral typique. https://t.co/78U1VSZdX2 — Maxime Bernier (@MaximeBernier) October 24, 2018

Selon cette logique, la nourriture est donc de la «pollution»?



Incroyable le nombre de libéraux qui croient leur propagande débile.



Le CO2 n’est pas plus de la pollution que la nourriture, quel que soit l’impact s’il y en a trop. https://t.co/o3CmDEtPLF — Maxime Bernier (@MaximeBernier) October 24, 2018

«On peut débattre de l’impact de trop de CO2 dans l’atmosphère sur le climat. Ça ne fait pas du CO2 de la "pollution". Le CO2 est essentiel pour la vie sur terre. Vendre une taxe carbone comme un moyen d’éliminer la pollution est de la manipulation. Mensonge libéral typique», a écrit hier le fondateur du Parti populaire du Canada sur Twitter.

Invité au micro de Benoit Dutrizac jeudi matin, le populaire vulgarisateur et animateur de l’émission Génial! Martin Carli a donc voulu remettre les pendules à l’heure... des changements climatiques.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

D’abord, il ne fait aucun doute pour Martin Carli: Maxime Bernier «ne comprend pas vraiment» ce qu’est un gaz à effet de serre (GES).

«Les gaz à effet de serre, il y en a plusieurs. Il y a de l’eau surtout, bien entendu, il y a le gaz carbonique, il y a du méthane, il y a de l’ozone, il y a du protoxyde d’azote. Tous ces gaz forment une couche autour de la Terre qui permet de maintenir la température à un niveau qui permet la vie.»

Sans les gaz à effet de serre, la vie sur Terre serait donc impossible. Or, ce qui semble échapper à M. Bernier, c’est qu’en augmentant la quantité de gaz à effet de serre, ultimement, la température va augmenter à la surface de la Terre. «Ce sont les changements climatiques», a-t-il précisé à l'émission Dutrizac de 6 à 9.

«Ça veut dire que la température globale de la Terre va monter, ça va accélérer le cycle de l’eau, il va y avoir plus d’évaporation, plus d’eau dans l’atmosphère et plus d’effet de serre. C'est donc une spirale qui n’arrête plus.»

► RÉÉCOUTEZ l'entrevue avec Martin Carli (à partir de 5 min 45 sec)

Qu’en est-il des plantes?

«Il faut savoir que, pour nous, [le CO2] est un déchet de la respiration. Donc, on inspire l’oxygène et on se débarrasse du gaz carbonique, a expliqué M. Carli. Dans le cas des plantes, c’est l’inverse. Les plantes vont absorber du gaz carbonique pour relâcher dans l’atmosphère de l’oxygène.

Maxime Bernier devrait toutefois pousser son raisonnement un peu plus loin, insiste le vulgarisateur scientifique. Puisque l’activité humaine contribue à la destruction des forêts et à l’appauvrissement des sols, qui sont des réservoirs de gaz carbonique, davantage de GES se retrouvent dans l’atmosphère, ce qui participe aux changements climatiques.