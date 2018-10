Une rivalité toujours captivante

« Les gars font bien ça, la rondelle circule bien et il y a des moments dans les matchs où on est meilleurs que d’autres. [...] Sur le long terme, les chiffres sont peut-être gonflés, mais on ne pourrait être plus heureux si on maintient la cadence. En début de saison, les désavantages numériques sont moins appliqués et ça peut laisser place à plus de créativité », a analysé l’entraîneur rimouskois, soulignant l’apport d’Olivier Garneau, de Jimmy Huntington et du général en défensive, Charle-Édouard D’Astous.