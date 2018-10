Voici quel costume dernière minute choisir selon votre signe astrologique

Les magasins ont complètement été dévalisés, il est trop tard pour commander en ligne et vous n’avez pas 100$ à mettre sur un costume? Vous êtes effectivement dernière minute, mais votre signe astrologique est là pour vous sauver!

Bien qu’il ne s’agisse pas des costumes les plus élaborés, ils sauront tout de même tourner les têtes de ceux qui auront mis des heures à préparer les leurs!

Voici donc quoi porter le soir de l’Halloween si vous êtes dernière minute, selon votre signe astrologique.

Bélier: en Sandy dans Grease

Comme la femme Bélier est fonceuse et très peu discrète, il est logique que celle-ci y ait un costume d’une femme sexy et assumée, comme le look de la transformation de Sandy dans Grease. Un crop top noir, des leggings, une veste de cuir, les cheveux frisés et le tour est joué!

Taureau: en Regina George

Quoi de mieux pour représenter une Taureau, qui sait ce qu’elle veut et qui est coquette, qu’un costume de la reine de Mean Girls, Regina George. Une jupe à volants noire, une camisole blanche trouée et un soutien-gorge violet sont tout ce dont vous avez besoin pour ce costume. Pour ajouter de la crédibilité à votre costume dernière minute, il suffit de fabriquer le fameux Burn Book. Sourires garantis!

Gémeaux: en Betty et/ou Veronica

Le signe Gémeaux signifie en fait en latin le mot jumeau. Pour ce costume, pourquoi ne pas y aller en duo? Il suffit de mettre la main sur un chandail de baseball aux manches jaunes, d’avoir des bas longs et d’être coiffées comme Betty et/ou Veronica.

Cancer: en épouvantail

Le costume d’épouvantail est parfait pour la fille Cancer, qui est féminine, mais qui n’aime pas avoir l’attention sur elle. Il n’est pas le plus original, mais il est joli, efficace, et un des plus faciles à reproduire. Pour les vêtements, un foulard rouge, une veste de jeans et quelques brindilles d’herbes et voilà! Le maquillage se reproduit facilement avec du eye-liner et des ombres à paupières. Des multitudes de tutoriels se retrouvent sur Youtube!

Lion: en festivalière de Coachella

La femme Lion adore mettre le paquet et attirer l'attention. C'est donc facile pour elle de trouver des accessoires de style "Coachella" pour mettre en oeuvre son costume. Un tutu, un haut coloré, une couronne de fleurs et des brillants. Il n'en faut pas plus de récréer le look!

Vierge: en zombie

La femme Vierge est plutôt discrète et préfère l’ombre à la lumière. Pour pallier sa procrastination, elle se donnera dans son maquillage de Zombie, qu’elle agencera à une robe ou un chandail déchiré et rempli de sang. Simple, mais définitivement un classique!

Balance: en Wednesday Adams

La femme Balance est mystérieuse et peut sembler inaccessible. C’est donc pour cela que le costume de Wednesday Adams est parfait pour elle. Pour ce faire, il suffit de mettre la main sur une robe à collet foncée et des bas aux genoux. Ensuite, il faut se faire deux tresses et y aller d’un maquillage foncé.

Scorpion: en cornet de crème glacée

La femme Scorpion est énergique, voire hyperactive. Pour son costume, il y va avec quelque chose de colorée, comme un cornet de crème glacée. Pour le recréer, la Scorpion doit seulement trouver une robe colorée, où elle collera des morceaux de carton colorés, en guise de bonbons. Pour terminer le tout, il suffit de bricoler un cône et de se le coller sur la tête!

Sagittaire: en Daria

Qui de mieux que le personnage de Daria pour incarner la sincérité désarmante d’une Sagittaire? Vous n’aurez besoin que de bottillons lacés noirs, une jupe à volants noire, un chandail orange, une veste vert forêt et des lunettes rondes.

Capricorne: en Dora l’exploratrice

La femme Capricorne est indépendante, mais aimante. Elle aime voyager et vivre de ses propres ailes, d’où l’association logique avec le personnage animé Dora l’exploratrice. Un costume super facile à reproduire : des shorts orange, un t-shirt rose magenta, des bas jaunes et un sac à dos mauve. Vous aurez le prix du costume le plus mignon de la soirée!

Verseau: en renne

La Verseau aime être en liberté, même si elle peut parfois être un peu naïve. C’est donc sans surprise qu’on lui attribue un grand classique du costume d’Halloween dernière minute : le renne! La majeure partie du costume réside dans le maquillage, qui est plutôt facile à réaliser, si l’on se fie aux tutoriels en ligne. Pour les vêtements, il suffit d’être habillée en brun et d’y ajouter quelques touches de (fausse) fourrure.

Poisson: en dessin de pop-art

Pour la grande artiste et rêveuse qu’est la femme Poisson, il est tout naturel d’y aller avec un costume représentant le pop-art! Pour réussir le maquillage, il faut souligner les traits du visage avec un eye-liner noir et de dessiner des points blancs un peu partout dans le visage. Les ombres à paupières de couleurs sont la clé de ce maquillage. Pour les vêtements, il suffit d’y aller avec des couleurs punchées. Un look qui ne passera pas inaperçu!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!