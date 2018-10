GAGNON, Réginald



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 23 octobre 2018, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Réginald Gagnon. Il était l'époux de dame Marthe Blanchette, fils de feu Paul-Armand Gagnon et de feu dame Rita Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h30 à 11h30.Le cancer n'a pas eu le dessus, Réginald comme un vaillant soldat a décidé de gagner la guerre et de ne pas se laisser faire. Il s'est retiré de la bataille entouré de sa femme, ses enfants: François et Marc-André ainsi que de ses belles-filles: Marie Geneviève et Geneviève. Il laisse également dans le deuil ses deux grands amours: Louis-Félix et Raphaël; son frère Claude (Louise), son beau-père Roland Blanchette, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blanchette: Kathleen (Réal), Lucette (Carl), Gina (Daniel), Yves (Jasmine) ainsi que Céline Tremblay et plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et grands amis. Un remerciement particulier au Dr Marjolaine Tremblay de l'Hôtel-Dieu de Québec, à toute l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Ste-Foy ainsi qu'à toute l'équipe du Centre de jour de la Maison Michel-Sarrazin pour l'attention et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Qc), H3A 3S5, Tél : 514-861-9227 ou 1-866-343-2262.