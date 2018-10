SYLVAIN, André



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 18 octobre 2018, à l'âge de 75 ans et 6 mois, est décédé monsieur André Sylvain, conjoint de madame Ghislaine Robitaille, fils de feu madame Marguerite Bernard et de feu monsieur Émile Sylvain. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, les fils de sa conjointe: Jean-Claude Bard et Sylvain Bard (Julie Gagné); ses frères: Yvon (Denise Lehouillier), Michel (Josée Leclerc) et Pierre (Christiane Fortin), son filleul Jérôme Sylvain, son cousin Jean-Guy Roy, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 13h. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie. Remerciements au personnel du CHSLD Chanoine-Audet pour les bons soins prodigués.