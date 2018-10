HAMEL, Rita



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 octobre 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Rita Hamel, épouse en premières noces de feu monsieur Odilon Gamache et en deuxièmes noces de feu monsieur Charles-Eugène Drolet. Elle était la fille de feu dame Lucienne Robitaille et de feu monsieur Arthur Hamel. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Claude Parent), Suzanne (Alain Ouellet), Denis, Pierre (Chantal Bérubé) et Stéphane (Cynthia Roy); ses petits-enfants: Sébastien, Dominic (Nadia), Simon (Annie) et Yannick; ses frères et sœurs; ses arrière-petits-enfants: Geneviève, Charles-Émile, Denis Junior et Marc-André ainsi que les enfants du 1er mariage de M. Odilon Gamache. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus du département des soins palliatifs ainsi que du 4e étage en soins gériatriques pour l'attention apportée et les bons soins prodigués.