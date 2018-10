CLOUTIER, Lucien



À la résidence Château Ste-Marie, le 24 octobre 2018, à l'âge de 96 ans et 4 mois, est décédé M. Lucien Cloutier, époux de Mme Marie-May Raymond, anciennement de Tring-Jonction, natif de Saint-Jules de Beauce. Il était le fils de feu Adélard Cloutier et feu Rose-Anna Lagueux de Saint-Jules.La famille recevra les condoléances au funérarium de lavendredi, de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30 ainsi que samedi à compter de 9h. La direction des funérailles a été confiée à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Colette (Paul McGraw), Even (Hélène Blanchet), Gaétan (Nancy Descombes) et Louise (Sylvain Lévesque); ses 12 petits-enfants: Alexandre McGraw (Jane), Marjolaine McGraw, Charles Cloutier (Marian), Marie-Hélène Cloutier (Mathieu), Pier-Frédéric Cloutier, Samuel Cloutier (Stéphanie), Marie-Eve Cloutier (Anton), Véronique Cloutier (Vincent), Etienne Cloutier (Josiane), Marie-Clarence Ouellet (Anthony), Ann-Julie Ouellet, Marilynn Lévesque (Jean-Sébastien), Steven Lévesque (Alyson) et Sarah-Maude Lévesque (Pierre-Luc); ses 4 arrière-petits-enfants: Jeanne, Eva, Liam-Emmanuel et Livia. Il était le frère de feu Alfred (feu Marie-Reine Groleau, feu Cécile Paré), feu Odilon, feu Philorum (feu Thérèse Nadeau), feu Wilfrid (feu Juliette Cloutier), feu Emilia (feu Andréa Bernard), feu Clément (Liliane Lessard), feu Ludger (feu Florence Lessard), Gérard, Dominic (feu Gertrude Poulin), feu Jean-Marie et feu Marcel (Gaétane Leclerc). Il était le beau-frère de feu Charles-Henri (feu Marie-Ange Bossé), feu Maurice (Gabrielle Blanchet), feu Thérèse (Benoit Michaud), Marcelle (feu Paul-Émile Bérubé) et Yvette (feu Aurèle Bérubé). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Château Ste-Marie et le docteur Christian Lessard, pour leur grand dévouement et les soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par des affiliations de prières.