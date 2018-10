MICHAUD, Gilles



À l'hôpital Saint-François d'Assise, Québec, le 25 septembre 2018, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Gilles Michaud. Né à Matane le 22 juillet 1949, il était le fils de feu dame Yvonne Thériault et de feu monsieur Honoré Michaud. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil sa soeur Gaétane Michaud (Jacques Roussy), son frère Ghislain Michaud (Josée Drolet), ses grands ami(e)s, ainsi que ses neveux, nièces, tantes, oncles, cousins et cousines. La famille désire remercier l'équipe du 6e étage et des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués.