Bédard ne pense pas à son avenir

Le directeur général Kavis Reed a amorcé un virage jeunesse chez les Alouettes depuis l’an dernier et il n’a pas hésité à se départir de vétérans qui comptaient plusieurs années de service au sein de l’organisation. Certains joueurs d’expérience pourraient être nerveux à l’approche de la fin de la saison, mais ce n’est pas le cas de Martin Bédard.

À 34 ans, le spécialiste des longues remises fait partie des 5 joueurs les plus vieux de l’équipe. Il deviendra joueur autonome au mois de février, lui, qui a signé un contrat d’un an l’hiver dernier.

Est-ce qu’on verra le no 37 pour la dernière fois dans l’uniforme des Alouettes au stade Percival-Molson dimanche après-midi ?

« Je ne pense pas du tout à la retraite. Je crois que j’ai encore beaucoup de football à jouer, a indiqué le Québécois après l’un des entraînements de son équipe, plus tôt cette semaine. Je viens d’ici et j’ai fait toute ma carrière avec les Alouettes.

« C’est impensable pour moi de penser que c’est ma dernière partie au stade Percival-Molson. »

Il n’est pas exclu qu’il reçoive une offre d’une autre équipe lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

« Je vais y penser, si la situation se présente à moi, a-t-il indiqué. Pour le moment, je me concentre sur les deux derniers matchs. Je vais négocier quand ce sera le temps. »

Les malheurs de Boris

Depuis l’an dernier, le botteur Boris Bede est la cible de plusieurs critiques en raison de son rendement inégal. Lorsque l’ancien du Rouge et Or rate un placement ou un botté de dégagement, la frustration atteint aussi ses coéquipiers.

« La position de botteur est vraiment mentale, a expliqué Bédard. Boris n’a pas besoin de se faire motiver et ça fait longtemps qu’il fait ce métier. Il est vraiment bon. Des fois, il est un peu moins concentré.

« Lorsqu’il rate un placement, j’ai la même sensation que si j’avais manqué ma remise. Je le prends aussi personnel que lui. On ne pointe personne du doigt et on tente seulement d’être meilleurs par la suite. »