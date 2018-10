C’était en 1959 avec Mr Stan Getz

Sans être nostalgiques, nous pensons à cette époque où les micros d’Europe 1 étaient bien en place lors du passage de certaines étoiles du jazz. Grâce à la petite maison de disques Frémeaux & Associés qui fait un remarquable travail d’archive et d’archivage, nous sommes en possession de quelques moments intemporels qui font chaud au cœur. En cette année 1959, l’Olympia de Paris, leu de convergence de tous les concerts ou presque, accueillait le jeune saxophoniste ténor Stan Getz dit « The Sound » , avec une équipe de rêve. Au cours de cette joyeuse soirée, nous entendons la foule trépidante, applaudissant après chaque chorus, bref, il y avait del’électricité dans l’air.

Un bonheur multiplié par 5

Marquée, par l’empreinte du saxophoniste ténor Lester Young, en référence à ce jazz cool, mais qui avait aussi bien sur du mordant, Stan Getz navigue entre la sonorité presque aérienne qu’il va développer au fil des ans, et celle de son maître. En dix plages qui sont autant de standards inoubliables, avec une composition du pianiste martial Solal (Special Club), tout un chacun s’emploie à faire naitre la joie de vivre. « Aux bombes » accompagnatrices du batteur Kenny Clarke, en passant par la subtilité du pianiste Martial Solal et aux douces envolées du guitariste Jimmy Gourley, sans oublier l’immense contrebassiste bassiste Pierre Michelot, cette nouveauté s’inscrit dans ce que le jazz offre de plus vivifiant. En 9 minutes et sur un tempo ultra rapide, le Cherokee vaut son pesant d’or, tout comme l’émouvant Lover Man et le touchant Over The Rainbow, enregistré cette fois –ci, en studio. Même si ce concert fait partie de l’histoire, le modernisme est toujours bien présent, et, Stan Getz, encore plus.

Allez, faites-vous plaisir, ces joyeux corsaires accompagneront vos soirées.