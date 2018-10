CH: à pareille date l'an dernier...

Malgré sa défaite à Buffalo, jeudi, le Canadien de Montréal a échappé seulement son deuxième match en temps réglementaire cette saison.

Le Tricolore s’est donc transporté vers Boston avec une fiche de 5-2-2 et 12 points après ses neuf premiers affrontements du calendrier et demeure à deux points du premier rang de l’Association de l’Est.

À pareille date l’an dernier, après le même nombre de parties jouées, Montréal avait un rendement de 2-6-1, ce qui lui conférait le 30e rang de la Ligue nationale avec un total de cinq points.

De plus, son cumulatif de 17 buts pendant cette première séquence de la campagne lui valait le 29e rang il y a un an. En revanche, le CH a marqué 12 filets de plus (soit 29) que l’an dernier après le même nombre de matchs, ce qui est bon pour le sixième échelon parmi les formations ayant joué exactement neuf rencontres (10e chez celles qui ont participé à neuf matchs et plus).

En ce qui a trait aux buts accordés, les gardiens du CH avaient alloué 34 buts en date du 26 octobre 2017, le deuxième pire résultat chez les formations ayant joué neuf parties.

Un an plus tard, le duo se classe au 10e rang du circuit avec 25 filets concédés.

Max Domi, le troisième en 20 ans

Par ailleurs, l’attaquant Max Domi a prouvé sa valeur, jeudi, en comptant deux fois dans une cause perdante.

Celui qui a été acquis des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk l’été dernier occupe désormais le premier rang des pointeurs de l'équipe avec 10 points, dont six aides.

Domi est seulement le troisième joueur du Canadien en 20 ans à amasser 10 points lors des neuf premiers matchs d’un calendrier.

Les deux derniers à y arriver étaient Shea Weber en 2017 (quatre buts, six aides), puis Alex Tanguay en 2008 (six buts, 11 points).