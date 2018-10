Changement de vie pour Anthony Kavanagh

« Ça m’a fait peur. J’ai des enfants et je veux les voir grandir. Je veux mettre moins de stress dans ma vie. Alors maintenant, j’en fais moins. Je ne fais plus 15 projets en même temps. Je vais chercher mon fils à l’école. Je rentre à la maison et je passe plus de temps avec mes enfants et surtout plus de temps avec moi-même. Aujourd’hui, je me sens en pleine forme », confie l’homme comique au dévoilement des nominations du Gala les Olivier, lundi dernier, au Quartier Central.