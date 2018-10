Curieux avantage aux médecins

Depuis longtemps, les ententes avec les médecins incluent une disposition assez singulière. Le gouvernement verse annuellement plus de 60 millions $ pour rembourser aux médecins une grande partie de leurs primes d’assurance responsabilité. Cette somme et cette clause n’ont jamais été tellement publicisées. On peut trouver le chiffre dans les annexes du rapport annuel de la RAMQ.

Il n’y a aucune justification à première vue. Il ne semble pas non plus exister d’équivalence pour d’autres professionnels. On ne peut qu’y voir l’influence d’un lobby qui a négocié de façon serrée et qui a arraché au fil des ans des avantages de toutes sortes.