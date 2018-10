Décès lors des inondations: une noyade à la suite d'un malaise

Le quinquagénaire qui a été retrouvé sans vie dans le sous-sol inondé de sa résidence en Beauce au printemps dernier s'est noyé à la suite d’un malaise cardiaque, conclut le rapport du coroner.

Richard Turmel, 55 ans, a été victime d’une noyade à la suite d’une cardiopathie hypertrophique, selon le coroner, Me Donald Nicole.

L’homme a été retrouvé sans vie le 27 avril dernier, dans le sous-sol inondé de sa résidence de la rue Baronet, à Sainte-Marie. Ce sont les pompiers de Service de sécurité incendie de Sainte-Marie, qui ont fait la macabre découverte. Le corps gisait sous 1,5 mètre d’eau.

À ce moment, plusieurs municipalités de la Beauce vivaient, depuis quelques jours, les plus importantes inondations depuis 2014. Les sous-sols de plusieurs riverains étaient remplis d’eau et l’eau devait être pompée régulièrement pour en évacuer les résidences.

C’était le cas de la maison de M. Turmel, dans laquelle il vivait avec sa mère depuis 20 ans.

Vers 3h du matin, le jour de son décès, M. Turmel est descendu au sous-sol de la maison pour pomper l’eau, tout en discutant avec sa mère. Selon le coroner, M. Turmel se portait bien.

Dans le rapport de Me Nicole, c’est vers 5h du matin que la mère du défunt a commencé à s’inquiéter de ne plus trouver son fils. Elle a alerté les secours vers 8h35. Les pompiers sont arrivés vers 9h40 et c’est vers 10h15 qu’ils ont retrouvé le corps de M. Turmel.

Selon l’analyse du coroner, M. Turmel n’avait aucun problème de santé diagnostiqué et ne prenait aucun médicament.