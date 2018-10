Dernier tour de piste pour Guillaume Lemay-Thivierge

« Il reste une cinquantaine de représentations. Après ça, c’est soit une pause ou un arrêt complet. On verra ce qui va se passer par la suite. Pour l’instant, ça s’arrêterait dans un an et demi. J’ai toujours aimé la fin des projets. Ça ouvre à d’autres choses et je trouve ça bien correct comme ça », dit-il, rencontré au lancement du livre Face à Faces de Michel Courtemanche, lundi dernier.

« Je suis rarement nostalgique et triste. Je profite juste de ces moments avec mes chums : on rit et on a du fun. C’est agréable. On est chanceux, c’est une belle job qu’on fait », souligne-t-il.