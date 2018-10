Des policiers auraient ri d’une dame ivre

VAL-D’OR | La Sûreté du Québec a dû se défendre de plusieurs interventions controversées réalisées par ses policiers de Val-d’Or.

Le directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prud’homme, était de passage vendredi devant la Commission Viens, qui doit faire la lumière sur les relations entre certains services publics et les autochtones.

Le commissaire, Me Paul Crépeau, a longuement questionné M. Prud’homme sur des comportements dénoncés par des autochtones.

Pied à terre

En 2014, la SQ avait lancé l’Escouade centre-ville afin de régler des problématiques d’itinérance et de toxicomanie au centre-ville de Val-d’Or. Les policiers avaient alors eu le mandat de ne faire aucun passe-droit.

Un autochtone avait notamment reçu 35 000$ de contravention pour des règlements municipaux comme d’uriner dans des parcs. Il n’était pas en mesure de payer et a été condamné à 39 mois de pénitencier.

Cette répression envers les autochtones a contribué à la crise de Val-d’Or qui a éclaté lorsque l’émission Enquête a diffusé des témoignages de femmes qui alléguaient avoir subi des abus de pouvoir et des agressions sexuelles de policiers. Les huit policiers visés ont tous été blanchis.

«En 2015, je mets mon pied à terre et je veux des changements rapides et des résultats concrets. J’étais convaincu que ce n’était pas par le processus judiciaire, arrestation, incarcération (qu’on allait réglé le problème). Pourquoi? Parce que la pression monte et ça finit toujours mal», a-t-il dit.

Après 2015, l’émission de constats d’infraction a diminué de façon importante.

Ricanement

Me Crépeau a également fait état de deux policiers qui ont été filmés à ricaner d’une dame autochtone «ivre morte» qui était menottée avec les mains dans le dos. Elle a perdu ses pantalons et elle est tombée le visage sur le ciment. «Est-ce des comportements tolérés par la Sûreté du Québec», a questionné Me Crépeau.

«Avec la description que vous m’e faites, absolument pas», a répondu la directrice du District Nord à la SQ, Ginette Séguin.

-Avez-vous fait un suivi? Ça a été présenté ici publiquement il y a deux mois.

-Quand je vais sortir d’ici, je vais poser des questions à savoir ou on en est rendu et s’il y a eu des accusations. Malheureusement, je ne le sais pas. J’ai plusieurs questions, mais je n’ai pas les réponses, a répondu Mme Séguin.