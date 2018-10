Dix joueurs détestables des Bruins

Détester les Bruins est aussi naturel pour un partisan du Canadien de Montréal que de payer beaucoup trop cher pour une bière au Centre Bell.

Cela dit, au fil des ans, certains joueurs de la formation de Boston ont réussi à attirer plus que d’autres l’antipathie des amateurs montréalais, mais aussi des «fans» d’un peu partout sur la planète hockey. En voici 10.

Brad Marchand

En ce moment, peu de gens peuvent rivaliser avec Brad Marchand pour le titre de joueur le plus détesté de la Ligue nationale de hockey (LNH). Ce qui est le plus frustrant, c’est qu’en plus d’être une peste de haut calibre, l’attaquant est aussi un des meilleurs joueurs du circuit.

Eddie Shore

Après avoir consulté plusieurs palmarès des joueurs les plus haïs de l’histoire de la LNH, un constat s’impose : le nom d'Eddie Shore est assez haut dans la liste. L’idole des frères Hanson, mythiques personnages du film «Slap Shot», a défendu les couleurs des Bruins de 1926-1927 à 1939-1940. Un des grands défenseurs de son époque, Shore a aussi été un des plus détestés. Il a notamment mis fin à la carrière d’Irvine «Ace» Bailey, des Maple Leafs de Toronto, avec une vicieuse mise en échec.

Andrew Ference

Somme toute, Andrew Ference, qui a joué à Boston de 2006-2007 à 2012-2013, semble être un assez bon bougre, ne serait-ce que pour son engagement envers la cause environnementale. Cela ne fera toutefois pas oublier le doigt d’honneur qu’il a tendu aux partisans présents au Centre Bell le 21 avril 2011 après avoir marqué un but pendant une série de premier tour. Les Bruins ont soulevé la coupe Stanley quelques semaines plus tard.

Ken Linseman

Bien avant que des «fans» commencent à traiter Marchand de rat, un autre joueur des Bruins avait déjà porté ce sobriquet, Ken Linseman. L’attaquant, qui a disputé six de ses 14 saisons dans la LNH avec les Bruins entre 1984-1985 et 1989-1990, a déjà indiqué dans une entrevue qu’il avait tellement développé une mauvaise réputation auprès des officiels qu’il était parfois pénalisé même s’il n’était pas impliqué dans un jeu.

Cam Neely

Cam Neely, qui a disputé 10 de ses 13 saisons dans la LNH avec les Bruins, est un de ces joueurs qui a toujours connu du succès contre le Canadien. En 39 matchs de saison régulière contre la troupe montréalaise, il a amassé 45 points, dont 27 buts. Il a ajouté à cela une production de 24 points en 26 parties éliminatoires.

Zdeno Chara

Zdeno Chara ne s’est jamais fait d’amis au Centre Bell, mais l’animosité des partisans à son endroit a probablement atteint son paroxysme en 2011 quand il a poussé Max Pacioretty contre la baie vitrée entre les bancs des deux équipes. L’ancien du Canadien a été sérieusement blessé au cou et à la tête sur la séquence. La saison dernière, il a atteint Phillip Danault à la tête avec un puissant tir. Il s’agissait toutefois d’un geste accidentel.

Stan Jonathan

Stan Jonathan a écopé de 738 minutes de pénalité en 392 matchs avec les Bruins de Boston entre 1975-1976 et 1982-1983. Lors du quatrième match de la finale de la coupe Stanley en 1978, qui opposait le Canadien et les Bruins, Jonathan a mis K.-O. l’homme fort Pierre Bouchard. Au moins, le CH a soulevé le précieux trophée deux matchs plus tard.

Milan Lucic

Comme Marchand, Milan Lucic a eu son lot de problèmes avec les joueurs et les partisans du Canadien au cours des dernières années. Il a notamment eu plusieurs querelles avec Mike Komisarek, Alexei Emelin et Dale Weise. Il a d’ailleurs déjà donné un bon coup de bâton à Emelin là où ça fait mal.

Hal Laycoe

Le 13 mars 1955, Hal Laycoe, des Bruins de Boston, a atteint Maurice Richard à la tête avec son bâton. En tentant de répliquer, le «Rocket» a frappé un juge de ligne, ce qui lui a valu d’être suspendu pour le reste de la saison et la totalité des séries éliminatoires. Cette décision de la ligue, et la présence de Clarence Campbell au Forum, ont mené à la fameuse émeute Maurice Richard quelques jours plus tard.

Kyle McLaren

Lors du quatrième match de la série de premier tour entre le Canadien et les Bruins en 2002, Kyle McLaren a donné un coup de coude vicieux au visage de Richard Zednik, le meilleur marqueur de l’équipe à ce moment. McLaren a été suspendu pour le reste de la série, que le CH a gagnée en six parties.