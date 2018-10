Du pain maison, croûte que croûte!

Déguster un pain tout chaud, concocté avec vos ingrédients préférés, dégageant des parfums et révélant des saveurs incomparables, fait partie des petits bonheurs que procure un robot-boulanger.

Le santé

Le robot-boulanger Cuisinart mise sur votre santé, en offrant plusieurs options, dont « faible teneur en glucides » et « sans gluten ». Misez pour des ingrédients non transformés et riches en fibres, pour obtenir un pain qui plaira aux familles qui s’alimentent sainement. Offrant une cuisson à convection rapide et uniforme, ce robot-boulanger concocte des pains de 1, 1,5 ou 2 livres, couverts d’une croûte pâle, moyenne ou foncée, dans un bol antiadhésif amovible facilitant le nettoyage.

Le personnalisé

Avec le Custom LoafTM de Breville possédant un distributeur automatique, il suffit de choisir un réglage parmi les 13 disponibles, puis de définir l’heure à laquelle le pain devra être prêt et vous serez avisés du moment propice pour ajouter les fruits ou les noix. Laissez libre cours à votre imagination ! Ce robot-boulanger présente aussi un écran ACL intelligent, une protection contre les pannes de courant et une palette de pétrissage rabattable.

Le multifonction

Le robot-boulanger Breadman de style professionnel possède une lame à malaxer pliante, qui ne reste pas prise à l’intérieur du pain à la fin de la cuisson. Il possède 14 réglages différents, une minuterie avec retardateur jusqu’à 12 heures, un moule à pain antiadhésif, divers degrés de cuisson de la croûte, une fonction réchaud de 60 minutes, un grand hublot, et bien plus !

L’artisanal

Avec la machine à pain Artisan d’Hamilton Beach, vous préparerez toutes sortes de pâtes, du pain blanc classique à une focaccia fraîche, avec ses 14 réglages programmables, ses trois tailles de pain disponibles (1, 1,5 ou 2 livres), ses trois types de croûtes offerts et sa minuterie permettant d’ajouter fruits et noix en cours de cuisson ou de commencer la cuisson plus tard. Ajoutez les ingrédients, sélectionnez le cycle, appuyez sur le bouton pour démarrer la cuisson, et le tour est joué.

La pratique

Facile à ranger, à nettoyer et à utiliser, la machine à pain Master Chef, d’une capacité de 2 livres, simplifie la fabrication du pain à domicile. Avec ses 15 commandes numériques, le contrôle de la cuisson de la croûte, sa minuterie programmable de 13 heures, son moule à pain amovible, son écran à cristaux liquides, son grand hublot et ses lames à pétrir simples, elle créera peut-être une nouvelle habitude dans votre cuisine !