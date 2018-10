[EXTRAIT AUDIO] Wow! Le band punk de Ben Stiller est pas pire pantoute!

C’est connu, plusieurs acteurs ont également des projets musicaux.

Pensons à Billy Bob Thornton...

Debbie Lynch-White...

Kevin Bacon...

Karine Vanasse (le temps d’une chanson ou deux, du moins)...

Le gars de Stranger Things...

et, bien sûr, Rémy Girard...

Rare, toutefois, sont les projets musicaux comptant sur des acteurs qui se distinguent.

Capital Punishment, le groupe punk de Ben Stiller, semble toutefois être une exception.

Groupe lancé avec des amis alors qu’il était à l’école secondaire, Capital Punishment a refait surface plus tôt cette année lorsqu’une étiquette de disque - Captured Tracks - a demandé la permission au collectif pour remettre en distribution leur maxi This Is Capital Punishment, paru en 1982.

À la suggestion du label, le chanteur Kriss Roebling a recruté ses camarades - dont Ben Stiller qui est batteur au sein du projet - pour réenregistrer des chansons ainsi que de nouvelles pièces pour accompagner le EP.

Voici un extrait du disque...

«C’était vraiment le fun de se retrouver 30 ans plus tard pour jouer à nouveau... et même réaliser que je me suis un peu améliorer!», note Stiller dans un communiqué de presse publié jeudi.

Le maxi This Is Capital Punishment sera disponible dès le 23 novembre en édition limitée à 1500 vinyles produits pour le Black Friday du Record Store Day.