DEMEULE, André



À Hôpital Laval (IUCPQ), le 19 octobre 2018, à l'âge de 79 ans et 5 mois, est décédé entouré des siens monsieur André Demeule, époux de madame Gisèle Picard, fils de feu madame Corinne Rousseau et de feu monsieur Léandre Demeule. Il demeurait à Québec. Retraité de taxi Coop Québec, numéro 281.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà compter de 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son épouse Gisèle, sa fille Annie (Jimmy Rousseau), ses petits-fils adorés: Jérémy et Max-Antoine Rousseau; ses beaux-frères et belles-soeurs: Roland (feu Denise Bernard) son amie Micheline Routhier, Thérèse, Monique (Raynald Deschênes), Pauline (Yves Renaud), Jeannine (Pierre Cayer), Louise (Richard Cantin) et Nicole. Il est allé rejoindre ses frères et soeurs: Jeannine, Yolande, Robert, Roger, Jeannette et Ghislaine tous décédés. Il sera aussi regretté par ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer. Des formulaires seront disponibles sur place.