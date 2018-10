Face-à-face avec Sophie Durocher

À l’issue de la 2e semaine de compétition, les six novices ont vu leurs chroniques commentées et évaluées par Sophie Durocher, dans le cadre du plus récent balado-réalité Les Novices sur QUB radio.

Les participants avaient comme mission d’écrire sur la thématique «culturelle». Découvrez la chronique coup de cœur de Sophie Durocher à la toute fin.

Voici les 12 chroniques abordées :

Philippe Larivière

Madeleine Pilote-Côté

Thomas Louys

Maude Carmel

Matias Guerra

Marie-Pier Gosselin

SAMEDI 10 H à 11 H SUR QUB RADIO

Les six novices se réunissent pour répondre aux questions du public et des animateurs Benoit Dutrisac et Mario Dumont.

Les sujets de la semaine : les relations entre l’Arabie Saoudite et le Canada, la privatisation de la SAQ, le système d’éducation au Québec, la montée de l’extrême gauche, la dégenrification de la langue française et l’âge légal pour consommer du cannabis.

LA LEÇON DE SOPHIE

Réécoutez la première discussion qu’a eu Sophie Durocher avec les participants en début de semaine.