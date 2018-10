Jeudi, les entreprises québécoises qui ont créé le plus d’emplois de qualité étaient à l’honneur à l’occasion du Gala Prix Créateurs d’emplois. LM WindPower, entreprise gaspésienne de fabrication de pales d’éoliennes, Olymel, entreprise de production, de transformation et de distribution de viande de porc et de volaille, ainsi que Miralis, entreprise de conception et de fabrication de cuisines, ont respectivement remporté le premier Grand prix Manufacturier innovant et Créateur d’emplois du Québec, le Grand Prix Créateur d’emplois et de prospérité du Québec et le Grand Prix Coup de cœur et Créateur de prospérité du Québec. Un prix Champion et un prix Coup de cœur ont aussi été décernés à des entreprises s’étant démarquées dans les 17 régions administratives du Québec.

Photo courtoisie

« L’emploi constitue le premier moyen de participer à la création et à la redistribution de la richesse, à la vitalité de nos régions et à l’épanouissement des personnes, a déclaré Léopold Beaulieu, président-directeur général de Fondaction, partenaire de l’événement, soulignant que les entreprises lauréates sont « des sources d’inspiration pour l’ensemble des hommes et des femmes qui ont choisi d’entreprendre ici ».

Photo courtoisie

Pour voir la liste des gagnants : createurs-emplois.ca.