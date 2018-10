Ginette Reno, à jamais...

La chanteuse était de passage à Québec à l’occasion du lancement de son dernier album, intitulé À jamais. Pascale l’a rencontrée. Elle s’est confiée sur son attachement à la ville, où elle a vécu plusieurs événements marquants, dont ses débuts au restaurant La Page Blanche et ses premières amours sur les plaines d’Abraham. Celle qui cumule 60 ans de carrière et plus de cinquante albums considère son tout dernier comme un testament, un legs des plus grandes chansons de son parcours musical. Elle n’exclut toutefois pas de remonter sur scène bientôt. Voyez l’entrevue samedi.