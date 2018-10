Grève-surprise des employés de la SAQ

À 14 h, les 5500 employés syndiqués de la SAQ ont quitté le travail, forçant le personnel-cadre à prendre la relève le plus rapidement possible.

À Québec et Lévis, huit magasins sont restés ouverts, alors que 18 autres succursales étaient ouvertes dans le grand Montréal.

À l’intérieur, vendredi soir, on entendait souvent les mêmes blagues sur les problèmes de cannabis à la SQDC et de personnel à la SAQ.

« On se regroupe et on ouvre des succursales », a lancé une travailleuse à un client aux Galeries Charlesbourg.