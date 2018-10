RIMOUSKI | L’intensité des matchs entre les Remparts et l’Océanic s’apparente toujours à celle déployée lors des septièmes matchs en séries éliminatoires. Dans un match fort en émotions, la troupe de Patrick Roy a offert tout un effort collectif pour gagner une première bataille contre son adversaire du Bas-Saint-Laurent.

Malgré la pression de l’Océanic en troisième période, Québec n’a jamais paniqué pour protéger son avance et l’emporter 3-1, vendredi soir, dans un Colisée Financière Sun Life bondé à Rimouski.

Les Remparts ont donné le ton à l’affrontement en prenant les devants en première période. Philipp Kurashev profita d’une brillante passe d’Aleksei Sergeev pour inscrire son cinquième but de la campagne.

Dominé 15-3 dans les tirs au deuxième engagement, l’Océanic n’a pu empêcher les visiteurs de doubler leur avance. Jérémy Laframboise surprit Colten Ellis en déviant le lancer de Spencer Blackwell provenant de la ligne bleue.

Bel effort

« Je suis vraiment fier de mes joueurs », a indiqué le directeur-gérant et entraîneur-chef des Remparts. « On joue du bon hockey dernièrement. Les gars étaient sur la tâche. C’est une grosse victoire d’équipe. Nous étions prêts à travailler fort ».

Beaucoup plus affamé en troisième période, l’Océanic a utilisé son arme de prédilection, l’avantage numérique, pour rétrécir l’écart.

Radim Salda a décoché un boulet de canon pour porter le pointage à 2-1, mais Sergeev a mis un terme au débat avec 32 secondes à jouer en marquant dans un filet désert.

Une défensive impeccable

« Québec a été impeccable défensivement. Je suis très déçu. On a trois tirs en deuxième période. C’est le quatrième trio des Remparts qui a marqué le but gagnant et nous n’avons pas réussi à faire les bons marquages. Il faut mieux jouer », croit le pilote rimouskois, Serge Beausoleil.

Les deux équipes s’affronteront à nouveau dimanche après-midi, cette fois au Centre Vidéotron.