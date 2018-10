Harmonium à l’ADISQ

QUÉBEC | Il aura fallu 40 ans et deux rendez-vous manqués pour que l’ADISQ réunisse enfin à son gala télévisé de dimanche soir les membres encore vivants d’un des groupes québécois les plus marquants de sa génération : Harmonium.

Sans l’ombre d’un doute, l’hommage à Harmonium constituera le plat de résistance de cette soirée où l’on célébrera le 40e anniversaire de la fête de la musique québécoise.

Outre Serge Fiori, Louis Valois, Monique Fauteux, Michel Normandeau, Serge Locat, Pierre Daigneault et Libert Subirana ont confirmé leur présence.

« Nous n’avons pas eu l’occasion de les voir souvent, alors ça prend davantage d’ampleur. On les a peu vus à l’ADISQ. Harmonium était sur son point final quand l’ADISQ a été créé. C’est donc la première fois que nous les recevons », dit la productrice du gala, Julie Gariépy, qui a obtenu l’accord de Serge Fiori pour cet hommage il y a deux ans.

Sans en dévoiler trop du numéro pour garder l’effet de surprise, Mme Gariépy a indiqué que des artistes de la nouvelle génération vont interpréter des pièces d’Harmonium. « Pour montrer à quel point ce répertoire existe encore et a influencé les jeunes artistes », explique-t-elle.

Mélanges d’artistes

L’ADISQ soulignera aussi ses 40 ans avec un numéro anniversaire qui versera « totalement dans la nostalgie », annonce la productrice. Les 40 ans du gala formeront aussi l’ossature du monologue d’ouverture de l’animateur Louis-José Houde.

Si on ajoute les performances des artistes en lice pour des Félix, c’est un menu copieux qui sera servi. Le gala pourra-t-il respecter les deux heures dix minutes allouées par Radio-Canada ? Julie Gariépy assure que oui.

« C’est un tour de force. Nous faisons plus de numéros de production avec plusieurs artistes. Cela a exigé de notre part plus de création artistique et plus de répétitions. Mais c’est juste du bon. Ça va même rester dans nos façons de travailler dorénavant, parce qu’on adore voir des mélanges d’artistes. »

► L’ADISQ a dévoilé une liste de 10 autres artistes qui chanteront au gala dimanche, lequel sera diffusé à compter de 20 h. Il s’agit de Guylaine Tanguay, Philippe Brach, Patrice Michaud, Yann Perreau, Marie-Pierre Arthur, Ariane Moffatt, Catherine Major, Martine St-Clair, Mario Pelchat et Maxime Landry. On verra et on entendra aussi Ludovick Bourgeois, Roxane Bruneau, Lydia Képinski, Hubert Lenoir, Loud, 2Frères, Isabelle Boulay, Galaxie, Pierre Lapointe, Andréanne A. Malette et Tire le Coyote.