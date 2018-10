Honda de la Capitale : 10 ans!

Le 28 septembre dernier, Honda de la Capitale célébrait une décennie d’excellence et de service à la clientèle. Depuis 2008, la concession a vendu pas moins de 11 500 véhicules. Plusieurs membres influents de Honda Canada ont profité de cet anniversaire pour souligner les nombreux prix d’excellence obtenus par la concession depuis ses débuts et pour mettre en lumière le taux de satisfaction de la clientèle parmi les plus élevés au pays pour le service après-vente. M. Denis Michel a tenu à remercier ses nombreux collaborateurs qui ont contribué au développement du Groupe Michel.

Photo courtoisie