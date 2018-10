IUCPQ : un siècle de passion et d’innovations!

Lundi, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval a été le lieu du lancement d’un livre relatant ses 100 ans d’histoire médicale. Pascale s’est entretenue avec les auteurs qui ont consacré plus de trois années de travail afin d’assembler en un ouvrage des milliers de pièces d’archives, témoignages et documents divers. La parution de cet ouvrage tombe à point nommé alors que 2018 marque le centenaire de l’établissement, qui est passé de sanatorium ouvert pour traiter les tuberculeux à établissement spécialisé en cardiologie, pneumologie et bariatrie.

L’ouvrage relate non seulement l’évolution du centre hospitalier, mais évoque aussi celle de la médecine au fil des décennies au Québec. Rappelons à cet égard que l’hôpital a été fondé en 1918 par le Dr Arthur Rousseau, alors que la tuberculose faisait de plus en plus de victimes. Il s’est graduellement transformé, passant d’une vocation entièrement axée sur le traitement de la tuberculose à une vocation d’établissement de premier plan, renommé à l’échelle mondiale, spécialisé dans le traitement et dans la recherche sur les maladies cardiaques, pulmonaires et métaboliques. Alors qu’il comptait 941 m2 à ses débuts, c’est aujourd’hui un complexe de 25 000 m2. Pas moins de 3000 employés et 300 médecins unissent leurs forces au service des patients qui le fréquentent.

L’Hôpital Laval : 100 ans d’histoire médicale à Québec, sous la direction de Louis-Philippe Boulet et Jean Bussières, publié chez Septentrion, disponible en librairie.

Également à voir : une vidéo sur les 100 ans de l’établissement.