L’expert en finances publiques Jean-François Gibeault se joint à notre Bureau d’enquête à titre de directeur du service de recherche de l’Agence QMI. À ce titre, il sera responsable de coordonner les travaux de nos recherchistes d’enquête de nos bureaux de Québec, de Montréal et d’Ottawa.

M. Gibeault affiche une longue feuille de route sur la colline Parlementaire de Québec, où il a œuvré notamment comme directeur de la recherche et conseiller économique de l’opposition officielle entre 2014 et 2018. Auparavant, il a également occupé le poste de directeur de cabinet du ministre des Finances et l’Économie de 2012 à 2014.