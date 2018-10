Considérée comme la deuxième meilleure ligue au monde après la LNH depuis sa fondation en 2008, la KHL a connu plusieurs changements au fil des ans. En 2018-2019, le circuit du président Dmitry Chernyshenko compte 25 équipes qui sont situées dans sept pays (Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Lettonie, Slovaquie, Finlande et Chine) et qui sont réparties dans deux associations (Est et Ouest). La stabilité et les problèmes financiers récurrents de certaines équipes sont quelques-uns des enjeux importants auxquels doivent faire face les bonzes du circuit.