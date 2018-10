La fête des masques

Le mot Halloween vient de l’expression anglaise All Hallows’ Eve, « la veille de la Toussaint ». On dirait plutôt aujourd’hui All Saints’ Eve. La Toussaint est cette fête religieuse du premier novembre en l’honneur de tous les saints, qui est peu célébrée désormais. Mais l’Halloween aurait plutôt une origine celtique (on dit aussi celte). Chaque année, les Celtes organisaient, dit-on, le festival de Samhain, qui célébrait la fin de la « saison du soleil ». Samhain, dieu des ténèbres, était réputé emprisonner le soleil pendant l’hiver. Selon l’Encyclopédie canadienne, « on croit que l’Halloween constitue une sorte d’espace liminal spirituel où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est au plus mince, permettant à toutes sortes de fantômes, dont les âmes des défunts, de rendre visite aux vivants ». Le premier cas connu de déguisement pour la fête d’Halloween en Amérique du Nord aurait eu lieu en 1898 à Vancouver. Le mot Halloween prend une majuscule. Halloween est un nom féminin. Le H initial est muet, d’où l’élision de l’article.