La musique québécoise m’enchante!

Réponse ludique et amicale à la chronique de ma collègue Lise Ravary...

Chère Lise, j’ai lu ton texte ce matin et je dois te dire que cela m’a un peu surpris. On est vraiment aux antipodes en ce qui a trait à notre appréciation de la musique québécoise!

Ne pas vivre dans le passé...

À chaque époque sa gloire. Je ne suis pas de ceux qui s’enferment dans la nostalgie (et je n’insinue pas que c’est ton cas!); et bien que j’aie été témoin et participant actif des belles années des Colocs, de Jean Leloup, de Zébulon, de Rêver mieux de Bélanger, ce chef d’œuvre, cela ne me détourne pas de la vitalité de la musique québécoise actuelle.

Il a changé le visage de notre scène musicale. Une évidence. Il s’est diversifié, il s’est transformé pour s’adapter à la nouvelle réalité de la production musicale. On ne vend plus beaucoup de musique sur support physique, les créateurs doivent rivaliser d’adresse pour se démarquer, dans un monde où la musique se consomme instantanément, du seul bout d’un clic de souris ou d’un écran tactile de téléphone « intelligent »...

Des exemples de la vitalité actuelle de notre musique

Photo Steve E. Fortin

Le Festif de Baie St-Paul!

Tout simplement malade la programmation de cette année. La musique québécoise dans ce qu’elle a de plus novateur, inspirant, énergique et lyrique aussi. De Philippe Brach, Patrick Watson ou Milk & Bone en passant par l’hommage à Richard Desjardins jusqu’au groupe métal québécois Metalord ou l’excellent Loud, ce festival est devenu un incontournable.

Je me souviendrai longtemps des spectacles de fin de soirée de Galaxie et de Québec Redneck Bluegrass Project! Ces derniers sont en train de créer un buzz peu commun par leurs prestations scéniques endiablées. Un genre de Cowboys fringants plus trash, plus ragout. Toujours hilarant d’assister à un show trad-bluegrass dynamisé de moshpits et de crowd surfing!

Mémoire et Racines

Photo Steve E. Fortin

Le festival Mémoire et racines (FMR) à Saint-Charles-Borromée, c’est la consécration de la vitalité de la musique traditionnelle d’ici et son métissage réussi avec l’ailleurs. Ce sera l’été prochain la 25e édition de cet incontournable estival.

Transparence totale : j’y suis impliqué depuis le début. J’adore cet événement. Cet été, sans crier gare, les gens de la Fabrique culturelle se sont installés de façon rudimentaire en haut de la côte du magnifique parc Bosco la veille de l’ouverture officielle du FMR.

L’occasion spéciale? Faire rencontrer le trad et le métal!

« Robert Legault est considéré comme l’un des meilleurs joueurs d’harmonica du Québec, toutes catégories confondues. Véritable référence dans le milieu de la musique traditionnelle québécoise, il est pourtant, raconte-t-on, un indécrottable punk dans l’âme, aussi fan de musique hardcore que de rigodon. Vraiment?

Il n’en fallait pas plus aux organisateurs du Festival Mémoire et Racines pour avoir cette idée comme on les aime à la Fabrique culturelle: réunir Robert Legault et Dan «Chewy» Mongrain, du légendaire groupe trash métal Voivod. »

J’ai eu le privilège d’assister à l’ensemble des enregistrements de cette session assez iconoclaste merci. Laisse-moi te dire que ça te brasse le canayen! L’histoire de Robert Legault est, en soi, assez spéciale merci. Sa longue pause de la musique, son retour que plus personne n’attendait. Et Dan Mongrain, ce titan de la scène métal mondiale, un gars de Joliette, c’est pas rien.

Le FMR c’est 25 ans à faire rayonner le trad et la musique du monde que se fait chez nous, mais aussi un quart de siècle à inviter le monde à venir chez nous au bénéfice de métissages tellement intéressants!

Baser à Montréal, viser le monde...

Je ne m’ennuie pas de Montréal en général. Je ne quitterais mon rang de campagne pour rien au monde. Ce qui me manque de Montréal toutefois c’est son effervescence musicale. Tellement.

J’avais été soufflé, un frisquet soir de printemps en 2001, quand ma blonde m’avait fait cadeau d’un billet de spectacle d’un band montréalais qui allait devenir un des incontournables de tous mes top 5 de groupes de musique : Godspeed You! Black Emperor. Depuis, ce groupe, qui se produit épisodiquement ici et partout dans le monde, fait partie des bands que j’essaie de ne jamais rater en spectacle. Un groupe qui fait rayonner la métropole partout sur la planète.

En terminant, comment passer sous silence Meryem Saci, arrivée à Montréal avec sa mère, début des années 2000, réfugiées toutes les deux, pour fuir la guerre civile en Algérie. Quand on parle de métissage musical, sa chanson Concrete jungle est un chef-d’œuvre trop méconnu des Québécois en général.

Oui, elle m’enchante la chanson québécoise, avec tous ses visages, sa diversité, ses racines bien d’ici et sa capacité à se métisser avec toutes les musiques du monde...