Labeaume veut un «projet révolutionnaire»

Après avoir essuyé un refus pour le développement des terres des sœurs de la Charité à Beauport, Régis Labeaume exige maintenant un «projet révolutionnaire» de la part du promoteur.

«Je le redis, on est tout à fait ouvert à un projet révolutionnaire qui va valoriser ces terres-là. Et on a eu des discussions depuis qu’on a eu cette information du gouvernement. On va parler à certaines personnes là-dessus. On avait demandé au promoteur de tricoter un projet révolutionnaire d’habitation et valorisation des terres», a lancé vendredi le maire de Québec, rappelant que les terrains n’appartiennent pas à la Ville, mais bien au Groupe Dallaire.

Il dit ne pas pouvoir le faire «à la place des autres» et compte bien mettre un peu de pressions sur le Groupe Dallaire.

Mais il demeure pour lui essentiel d’utiliser les terres de Beauport pour le développement résidentiel, dans le contexte où l’agglomération accueillera 33 000 nouveaux ménages d’ici les 20 prochaines années. Le maire continue de croire la construction de maisons en rangée et de maisons unifamiliales est nécessaire pour loger ces familles. «Va falloir juste nous expliquer où on les installe.»

Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) a émis un avis défavorable à l’adoption du schéma d’aménagement et de développement (SAD) révisé, qui prévoyait le dézonage de 600 hectares de terres agricoles à Québec, dont celles des Sœurs de la Charité à Beauport, qui en couvrent 200.

Le Ministère s’inquiète quant à «la protection du territoire et des activités agricoles, à la conservation, à la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt, à la contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la gestion intégrée des ressources».

De son côté, le conseiller municipal de Démocratie Québec (DQ), Jean Rousseau, a qualifié de «très bonne nouvelle» le rejet du Schéma révisé d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec. L’opposant a soutenu qu’il s’agit là d’un «désaveu pour le maire (Labeaume), la Ville et la Communauté métropolitaine de Québec».

Avec la collaboration de Taïeb Moalla