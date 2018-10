Le milliardaire Guy Laliberté fait appel aux gouvernements et au milieu des affaires pour soutenir son nouveau « hub créatif », Zú, dont l’objectif est de faire en sorte que le Québec profite pleinement de la prochaine vague de création technologique.

Plus de trois ans après avoir vendu le Cirque du Soleil aux groupes chinois Fosun et américain TPG pour plus d’un milliard de dollars, M. Laliberté a convoqué hier les journalistes à la Maison Alcan, à Montréal. Acquis en 2016 pour 54 millions $, le vaste complexe immobilier est le siège du nouveau holding de l’entrepreneur, Lune Rouge.

Il a investi dans de nombreux domaines au cours des dernières années, mais sa priorité actuelle, c’est de faire de Montréal une capitale mondiale du contenu créatif déployé à l’aide de nouvelles technologies comme l’intelligence artificielle et la réalité augmentée.

« Il y a un train qui passe, a-t-il expliqué. On a de trois à cinq ans pour que le Québec se positionne comme un joueur majeur à l’échelle internationale. Ailleurs, les gens essaient aussi de s’organiser, mais ils n’ont pas toujours le savoir-faire créatif. Souvent, ils ont plus d’argent que nous autres. Mais la créativité peut être plus agile que l’argent. »

Propriété intellectuelle

Contrairement à ce qu’on a vu dans le secteur des jeux vidéo, les Québécois devront s’assurer cette fois-ci de conserver la propriété intellectuelle du contenu ainsi que le contrôle des entreprises qui le développeront, a martelé Guy Laliberté.

Zú sera hébergé à la Maison Alcan aux frais de Lune Rouge, mais M. Laliberté compte sur l’appui financier des gouvernements, des entreprises et des gens d’affaires.

« Je ne peux pas le faire tout seul, a-t-il affirmé. Je n’ai pas les moyens de tout soutenir et je n’ai pas le temps non plus. Ça ne peut être qu’une collaboration au niveau de notre communauté. »

Jusqu’ici, les réactions à ses sollicitations « sont très, très positives », a assuré M. Laliberté.

Retour aux spectacles

L’homme d’affaires a par ailleurs annoncé hier qu’il allait faire un retour dans le secteur des spectacles avec la création d’une division « divertissement » au sein de Lune Rouge.

Cette nouvelle division aura trois créneaux : des « expériences immersives » qui voyageront dans le monde, des « spectacles immersifs » présentés dans des amphithéâtres et des « projets spéciaux » non précisés.

Cette nouvelle entité sera complémentaire au Cirque, a insisté Guy Laliberté, qui est âgé de 59 ans.

« Le Cirque et nous, on se communique constamment nos initiatives pour s’assurer qu’on n’est pas dans les mêmes platebandes. On ne veut pas se faire concurrence, on veut au contraire travailler en synergie. »

Une fondation aussi

Dernier élément dévoilé hier : la mise sur pied prochaine de la Fondation Lune Rouge, qui financera de la recherche dans les universités en plus de soutenir de jeunes créateurs et entrepreneurs.

M. Laliberté s’est dit préoccupé par les limites du capitalisme à redistribuer la richesse.

« À un moment donné, on va frapper un mur », a-t-il prévenu.

Fortune selon FORBES

Guy Laliberté, 59 ans

1,2 G$

1867e au monde

au monde Parmi les 50 plus riches au Canada

plus riches au Canada Il a créé le Cirque du Soleil en 1984

Il a vendu le Cirque en 2015 pour 1,5 milliard $

pour Il n’a conservé que 10 % de parts

Les projets de Lune Rouge

Au cours des dernières années, la firme Lune Rouge de Guy Laliberté a pris des participations minoritaires dans 11 entreprises en démarrage et a investi dans plusieurs autres start-ups.

Voici quelques projets

►Collection Lune Rouge

Guy Laliberté a embauché Kimberly Chang Mathieu de la firme américaine KCM Fine Arts pour se constituer une collection d’art contemporain dans un objectif de « valorisation ». Certaines œuvres décoreront la Maison Alcan lorsque les travaux de réaménagement seront terminés. Lune Rouge exploite également une galerie d’art dans l’île espagnole d’Ibiza.

►Major Series of Putting

Lancée l’an dernier, cette compétition de « putting » de golf est déjà la plus importante du monde. À ce jour, MSOP a tenu plus de 500 événements et remis plus de 1 million $ en prix. Un stade de « putting » doit ouvrir bientôt à Las Vegas.

►Magic City

Guy Laliberté s’est associé à trois promoteurs américains pour un vaste développement immobilier dans le secteur Little Haïti de Miami. Le projet attend actuellement le feu vert des autorités.

►48North

En juin, Lune Rouge a investi 6,5 millions $ dans le producteur ontarien de cannabis 48North. Depuis juin, l’action de 48North a toutefois chuté de 45 %. « J’espère que ça va monter, a dit hier M. Laliberté. Je ne suis pas inquiet. »