Depuis quelques jours, et jusqu’au 4 novembre, le conteneur de l’amour est de retour pour une 6e année au profit de la Fondation Réno-Jouets.

Vous êtes donc invités à déposer des jouets (usagés ou neufs) dans l’un des 3 conteneurs situés dans la région de Québec (WKND, Club Jouets et St-Hubert Val-Bélair). Cette opération de partage et de collecte de jouets avait été mise sur pied, il y a 6 ans par l’animateur radio Martin Dalair de WKND et se poursuit depuis. Des bénévoles de Réno-Jouets seront sur place en fin de semaine (et celle des 3 et 4 novembre) pour vous accueillir. Renseignements : reno-jouets.ca.

65 ans de mariage

Photo courtoisie

Hervé-Émile Allen et Carmen Audet, de St-Anselme, ont célébré le 21 octobre dernier leur 65e anniversaire de mariage. Leurs 4 filles (gendres), leurs petits-enfants et leurs amis les ont chaudement félicités.

Les sorcières sont en ville

Photo courtoisie À quelques jours de l’Halloween, les « Bonnes Sorcières­­­ », un petit groupe femmes d’ici, de diverses professions (avocate en droit familial et jeunesse, juriste, psychologue, enseignante, spécialiste en éducation des enfants) seront de retour afin de soutenir la cause des enfants. Cette année, elles ont choisi de recueillir des fonds pour Opération Enfant-Soleil. Ne vous étonnez pas de les voir demain, dimanche, aux Halles Cartier, de 13 h 30 à 15 h 30, et devant la SAQ Cartier, de 15 h 30 à 17 h 30, afin d’amasser des fonds pour les enfants malades. Soyez généreux. Sur la photo, de gauche à droite, sans leurs balais : les sorcières Renée, France, Shirley, Émélie, Anne-Marie et à l’avant-plan, Anh, sorcière en formation.

