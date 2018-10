Le moulin à mensonges de Donald Trump s’emballe

En campagne pour sa survie politique, Donald Trump est sur toutes les tribunes et le débit des faussetés et des mensonges qu'il émet quotidiennement atteint un niveau alarmant. Les vérificateurs de faits ne savent plus où donner de la tête.

Comme je l’écrivais lundi, la campagne que mène Donald Trump pour sa propre survie politique en marge des élections de mi-mandat donne lieu à un flot incessant de faussetés, d’exagérations, de déformations et de mensonges. Pendant ce temps, les vérificateurs de faits et autres détecteurs de mensonges qui suivent Trump pas à pas continuent de répertorier consciencieusement chaque énoncé du président qui malmène la vérité.

L’un des meilleurs parmi ceux-là est Daniel Dale, correspondant à Washington pour le Toronto Star et détecteur de mensonges attitré de Donald Trump. Le graphique qui accompagne son dernier article sur le sujet vaut la peine d’être largement diffusé. En date de mercredi, Dale avait répertorié 3086 faussetés manifestes dans les énoncés publics de Trump depuis son arrivée à la Maison-Blanche, soit une moyenne d’environ cinq par jour. Le graphique montre aussi que la tendance est nettement à la hausse.

Graphique 1. Décompte hebdomadaire des énoncés faux de Donald Trump depuis son assermentation par Daniel Dale, du Toronto Star

Dale n’est pas le seul à tenir le compte. Le Washington Post a aussi son vérificateur de faits qui fait des heures supplémentaires en distribuant généreusement les «pinocchios» à la multitude d’énormités du président. Il se penchait récemment sur les déclarations de Trump au sujet de la caravane de réfugiés qui chemine au Mexique, au sujet de laquelle Trump semble incapable de dire quoi que ce soit sans y insérer une fabulation.

Le compteur est dû pour une mise à jour, mais au 12 septembre dernier, il avait déjà noté plus de 5000 faussetés émanant du président, en plus de constater la même tendance à la hausse.

Graphique 2. Décompte quotidien des énoncés faux de Donald Trump depuis son assermentation par l'équipe du Washington Post.

Et pour conclure, évidemment, les caricaturistes s'en donnent à coeur joie avec ce moulin à mensonges.

La fabrication se porte à merveille aux États-Unis, par @MatttDavies.pic.twitter.com/R0N0Vy2zNY — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 26 octobre 2018

La relation complexe entre Trump et la vérité, expliquée par le prof @wuerker. pic.twitter.com/VOFQrZ5qUX — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) 26 octobre 2018

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM